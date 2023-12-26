Миколенко собирается огорчить чемпиона АПЛ: какие шансы у Эвертона в матче против Манчестер Сити

Команда Шона Дайча выиграла уже 8 встреч этого сезона, всего на две меньше манкунианцев. Помочь "ирискам" в непростом сражении имеет украинский защитник.

В чемпионате Англии на этой неделе пройдут матчи 19 тура АПЛ. Центральной игрой среды (27 декабря) станет противостояние Эвертона и Манчестер Сити на Гудисон Парк, пишет 24 канал. Начало – в 22:15 по киевскому времени.

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Эвертон на ходу

"Ириски" набрали неплохую форму в последние месяцы. Команда Шона Дайча в прошлый тур выиграла четыре игры подряд, еще и всухую. В субботу, 23 декабря, мерсисайдцы уступили Тоттенхэму (1:2).

Эвертон в общей сложности набрал 26 баллов и должен был бы занимать десятую строчку. Однако клуб оштрафовали на 10 баллов из-за нарушения финансового фейр-плей, поэтому сейчас идет 16-ым.

Важной составляющей Эвертона в этом сезоне является Виталий Миколенко. Левый защитник сборной Украины отыграл уже в 16 матчах этого сезона, забив два гола и оформив шесть клиншитов.

Манчестер Сити на волне триумфа

Что касается действующих чемпионов АПЛ, то МанСити неплохо стартовал, но немного сдал в ноябре-декабре. В последних шести матчах чемпионата манкунианцы одержали только одну победу. Сейчас Сити идет пятым, в двух баллах позади Тоттенхэма.

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Однако у подопечных Гвардиолы есть матч в запасе. Настроение Манчестер Сити должно поднять уверенная победа на Клубном чемпионате мира. Хотя команда продолжает оставаться без лидеров, Голланд, Де Брюйне и Доку еще не вернулись после травм.

Прогноз Favbet

Как бы там ни было, а букмекеры видят Манчестер Сити фаворитом в этой игре. Коэффициент на победу манкунианцев составляет 1,66, в то время как Эвертона – 5,90. Ничья же оценивается в 4,35.

При этом эксперты верят в результативную встречу. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,83, тогда как на ТМ - за 2,20. Если вы верите, что в матче будет красная карточка, то ваш коэффициент 4,80.