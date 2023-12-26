В чемпіонаті Англії цього тижня пройдуть матчі 19 туру АПЛ. Центральною грою середи (27 грудня) стане протистояння Евертона та Манчестер Сіті на "Гудісон Парк", пише 24 канал. Початок – о 22:15 за київським часом.

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Евертон на ходу

"Іриски" набрали непогану форму в останні місяці. Команда Шона Дайча до минулого туру виграла чотири гри поспіль, ще і всуху. Втім у суботу, 23 грудня, мерсисайдці поступились Тоттенхему (1:2).

Евертон загалом набрав аж 26 балів та мав би посідати десяту сходинку. Проте клуб оштрафували на 10 балів через порушення фінансового фейр-плей, тому наразі йде 16-им.

Важливою складовою Евертона цього сезону є Віталій Миколенко. Лівий захисник збірної України відіграв вже у 16 матчах цього сезону, забивши два голи та оформивши шість кліншитів.

Манчестер Сіті на хвилі тріумфу

Що ж стосується чинних чемпіонів АПЛ, то МанСіті непогано стартував, але трохи здав у листопаді-грудні. В останніх шести матчах чемпіонату манкуніанці здобули лише одну перемогу. Наразі Сіті йде п'ятим, у двох балах позаду Тоттенхема.

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Проте у підопічних Гвардіоли є матч в запасі. Настрій Манчестер Сіті має підняти впевнена перемога на Клубному чемпіонаті світу. Хоча команда продовжує залишатись без лідерів, Голанд, Де Брюйне та Доку ще не повернулись після травм.

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Хай там як, а букмекери бачать Манчестер Сіті фаворитом у цій грі. Коефіцієнт на перемогу манкуніанців становить 1,66, тоді як Евертона – 5,90. Нічия ж оцінюється у 4,35.

При цьому експерти вірять у результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,83, тоді як на ТМ – за 2,20. Якщо ви вірите, що у матчі буде червона картка, то ваш коефіцієнт 4,80.