Подкат года: как Миколенко спас Эвертон от неминуемого гола – эффектное видео

Уже в первом туре АПЛ случилась настоящая между Эвертоном и Челси. Виталий Миколенко появился на поле с первых минут.

Стал спасителем Эвертона

Виталий Миколенко отыграл в составе "ирисок" все 90 минут. Украинский защитник в конце встречи стал настоящим спасателем Эвертона, пишет 24 канал.

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Украинец в самоотверженном подкате заблокировал удар в упор от игрока Челси. Виталий действовал в этом эпизоде ​​очень хладнокровно. Чем сорвал овации не только трибун, но и своих одноклубников.

Если бы не подкат Миколенко, то мяч был бы в сетке ворот Эвертона. А ведь удар был в противоход голкиперу.

Однако даже такая игра от украинского левого защитника не помогла ирискам с победы стартовать в новом сезоне АПЛ. Челси благодаря реализованному пенальти от Жоржинью минимально обыграли Эвертон – 0:1.

Видеообзор матча (подкат Миколенко с 3:34)

Во втором туре клуб Миколенко сыграет на выезде против Астон Виллы. Встреча состоится 13 августа в 14:30 по киевскому времени.