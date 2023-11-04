Не без фарта: Миколенко забил дебютный гол за Эвертон в сезоне АПЛ – эффектное видео
В субботу, 4 ноября, Эвертон принимает Брайтон в рамках 11-го тура АПЛ-2023/2024. "Ириски" первыми повели в счете 1:0.
Виталий Миколенко вышел в старте Эвертона и уже на 7-й минуте матча отблагодарил главного тренера за доверие. Украинец, играющий на позиции левого защитника, оказался в штрафной гостей, и со второй попытки пробил голкипера Брайтона Вербруггена, пишет 24 Канал.
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Сначала удар Миколенко приняла стойка, а уже со второй попытки благодаря рикошету от ноги соперника мяч побывал во владениях Брайтона, возглавляемого бывшим тренером Шахтера Роберто Де Дзерби.
Виталий забил свой первый гол в 10 сыгранных поединках текущего сезона-2023/2024 и только второй в футболке Эвертона, за который выступает с 2022 года.
Видео гола Миколенко
В первом тайме у Брайтона был реальный шанс забить Эвертону, но гол Данка на 15-й минуте был из офсайда.
- Напомним, что Эвертон не самым лучшим образом проводит первую часть сезона АПЛ, хотя показывает довольно привлекательный футбол. В случае победы над Брайтоном "ириски" наберут уже 13 баллов и будут занимать 12 место.
- Команда Де Дзерби тогда с 17 очками будет идти 8 в турнирной таблице английского первенства.