Украинское дерби в пользу Миколенко: "ириски" разгромили команду Забарного в лобовом матче

8-й тур Английской Премьер-лиги подарил болельщикам встречу Эвертона и Борнмута, цвет которых защищают украинские легионеры. Битва аутсайдеров завершилась победой команды Миколенко.

Эвертон – Борнмут 3:0

Голы: Гарнер, 8, Харрисон, 37, Дукуре, 60

Обе команды неудачно начали чемпионат Англии, очутившись на дне турнирной таблицы. В очной дуэли каждый из соперников надеялся получить желаемые три зачетных пункта, пишет 24 Канал.

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Эвертон уничтожил Борнмут

Главные тренеры Эвертона и Борнмута выпустили Виталия Миколенко и Илью Забарного в стартовых составах. "Ириски" без разведки начали матч. На 8-й минуте поединка хавбек Эвертона Джеймс Гарнер "размочил" счет. К сожалению, в пропущенном голе была вина Забарного, который подскользнулся на ровном месте и потерял мяч.

К концу первого тайма хозяева удвоили преимущество. Красавец-гол в ворота "вишен" эффектно забил Джек Харрисон.

В середине второго тайма хавбек "ирисок" Абдулайе Дукуре довел счет до разгромного, лучше всех сориентировавшись в штрафной.

В конце концов, поединок так и завершился со счетом 3:0 в пользу Эвертона. Виталий Миколенко и Илья Забарный отыграли полные матчи за свои команды.

Эвертон одержал свою вторую победу в чемпионате и поднялся на 15-е место. В активе команды Миколенко уже 7 очков.

Борнмут до сих пор не знает вкуса побед. У команды Забарного 3 очка в 8 матчах и предпоследнее место в АПЛ.

Видеообзор матча Эвертон – Борнмут