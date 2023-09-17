"Украинское дерби" в пользу Зинченко: "канониры" минимально обыграли Эвертон Миколенко

В воскресенье, 17 сентября, на арене "Гудисон Парк" состоялся матч 5-го тура АПЛ, в котором Эвертон принимал Арсенал. Судьбу матча решил единственный гол вингера "канониров" Троссарда.

Эвертон – Арсенал 0:1

Гол: Троссард, 69.

Пятый тур АПЛ подарил болельщикам сразу два "украинских дерби". И если в первом поединке команды Мудрика и Забарного расписали мировую (0:0), то во встрече Миколенко и Зинченко победитель был определен, сообщает 24 Канал.

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Непростая победа "канониров"

На отчетный матч украинские легионеры Эвертона и Арсенала вышли в стартовом составе своих команд. И если Миколенко сыграл полный поединок, то Зинченко пробыл на поле 80 минут. Однако обо всем по порядку.

В первом тайме "канониры" забили мяч в ворота хозяев. Однако арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол из-за положения вне игры у Габриэла Мартинелли.

Тотальной инициативой в матче владела команда Микеля Артеты. Активно провел встречу подключавшегося к атакам Зинченко, а во втором тайме украинец заработал штрафной удар.

Эвертон отбивался от натиска соперника и надеялся на контратаки. Однако все перечеркнул гол "канониров" на 69-й минуте. Во время розыгрыша углового Сака отдал пас на Троссарда, эффектным ударом отправившего мяч в ворота Пикфорда.

На 78-й минуте матча Миколенко спас "ирисок" от больших неприятностей, когда заблокировал опасный удар Виейры.

В итоге матч завершился минимальной победой команды Зинченко.

После поражения от Арсенала Эвертон с одним набранным баллом остается на 18 месте. Команде Миколенко нужно немедленно набирать очки в ближайших матчах.

Арсенал получил 13 очков и занимает четвертое место в АПЛ. От лидера Манчестер Сити "канониры" отстают на два пункта.

Свой следующий матч команда Зинченко сыграет 20 сентября в ЛЧ, когда встретится с ПСВ. Эвертон в рамках 6-го тура АПЛ сыграет против команды Егора Ярмолюка Брентфорд. Поэтому нас ожидает новое украинское противостояние.

Видеообзор матча Эвертон – Арсенал