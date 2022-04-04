Эту нечисть надо гнать из Украины, – Маркевич о российских оккупантах

Бывший наставник Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич в очередной раз прокомментировал полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Тренер верит в наши вооруженные силы Украины.

Тренер о всей сущности россиян

Маркевич подчеркнул, что оккупантам в Украине не рады. Он не сомневается в том, что наши ВСУ дадут отпор рашистам.

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Эту нечисть нужно гнать из Украины. Да, очень сложно будет на юге и на востоке, однако я верю, что украинская армия может дать достойный отпор этим нелюдям, которые только и могут, что убивать мирных людей,

– сказал специалист.

Известный тренер прокомментировал возможные намерения русской армии.

"Трудно сказать, что сейчас задумал враг. Видимо, после провала на киевском направлении их главная цель – оккупировать юг и восток Украины, но здесь многое будет зависеть от местной самообороны, потому что слышал, что некоторые руководители наших городов стали коллаборантами, и это самое страшное. Поэтому я и говорю, что эту нечисть надо гнать с наших территорий как можно быстрее.

Сейчас весь мир увидел сущность русского человека, хотя их и людьми назвать сложно. Я не говорю обо всех, те, кто умный, все прекрасно понимают", – отметил Маркевич.

Маркевич: Все зависит от того, когда мы выгоним врага из Украины

Также специалист рассказал о возможном возобновлении чемпионата Украины.

"Здесь все зависит от того, когда мы выгоним врага из Украины. Хотя иллюзий у меня нет. Если будет возможность осенью играть в еврокубках, нужно исходить из того, что мы сейчас имеем на внутренней арене. Но это лично мое мнение. Конечно, дай Боже, чтобы все завершилось, как можно скорее, тогда возможны варианты", – добавил Мирон Богданович.