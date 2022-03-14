В этом районе я прожила 20 лет, – Белодед о попадании бомбы в жилой дом на Оболони

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Белодед активно доносит правдивую информацию о войне в Украине до своих подписчиков. В своем инстаграме она опубликовала фото из родного Киева.

Титулованная украинская спортсменка прокомментировала бомбардировку Киева российскими оккупантами. Она поделилась фотографиями из родного района в Киеве.

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Мой Киев… В этом районе я прожила 20 лет. Киев… Ранним утром сегодня… Оболонский район,

– написала Белодид.



Белодед освещает зверство путинской армии / Фото из инстаграма спортсменки

Белодед освещает зверство путинской армии / Фото из инстаграма спортсменки

Дзюдоистка с первых дней войны активно освещает жестокость путинской армии. В ее инстаграме более 500 тысяч подписчиков со всего мира.

В первые дни войны спортсменка помогала раздавать еду на пункте пропуска у границы Украины со Словакией.