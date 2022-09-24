Это точно самый сложный сезон в жизни, – Рыжикова о выступлениях во время войны

Украинская атлетка Анна Рыжикова уже вернулась в Украину после нелегкого сезона. Она рассказала, каким были для нее выступления в период войны.

Рыжикова: Необходимо через спорт показывать, кто такие украинцы

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Анна Рыжикова рассказала о прошедшем сезоне. По ее словам, старты в нынешнем году оказались самыми сложными из всех.

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"Я очень рада, что он наконец-то закончился, потому что это точно самый сложный сезон в жизни. Очень тяжело он дался мне, как психологически, так и физически. Счастлива, что он закончился, но как бы сложно ни было, есть ощущение, что я сделала Что-то хорошее Когда выезжали на тренировку за границу в первые месяцы войны, было такое ощущение: зачем мы это делаем, нужно возвращаться, дома будем полезнее.

Оглядываясь на весь сезон, мне очень приятно, что мы смогли принести пользу. Я поняла, что это необходимо из-за спорта показывать, кто такие украинцы. Мы не вызываем жалости, это об уважении. Мы используем все шансы и своим трудом одерживаем победы. Ничто нам не дается просто так, и все видят, что мы работаем", – рассказала Рыжикова.

Что известно о спортсменке

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами и в эстафете 4х400 метров.

Бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года в эстафете 4х400 метров, финалистка Олимпийских Игр 2020 года в беге на 400 метров по барьерам.

Рыжикова - 4-разовый призер чемпионатов Европы: в 2012 и 2018 годах она получила "серебро" в 400 метров с барьерами, а в 2014-м - серебряную награду в эстафете 4х400 метров, в 2022-м на дистанции 400 метров с барьерами.