А это точно футбол, а не теннис: Испания сделала счет с Коста-Рикой 7:0

Сборная Испании не останавливается даже после 5:0. В конце матча стал 7:0 в пользу "Фурии Рохи".

На последней 90-й минуте основного времени Солер сделал разницу в шесть голов. Карлос был первым на мяче после сброса от Наваса, отразившего перед собой мяч после прострела, пишет 24 канал.

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Уже в компенсированное к матчу время Мората сделал счет 7:0. Результативную передачу в свой актив записал автор первого гола во встрече Ольмо.

Напомним, что перед поединком Альваро был одним из испанцев, которые имели симптомы простуды из-за кондиционеров.

7:0 – самая большая победа на чемпионате мира-2022 в Катаре.