Это произвол, буду обращаться в Лозанну, – отстраненный украинский тренер Севидов

Известный украинский специалист Александр Севидов прокомментировал свое пожизненное отстранение от футбола, которое было принято сегодня на заседании Апелляционного комитета УАФ.

Севидов теперь намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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Комментировать собственно говоря ничего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Решение, которое ни на что не натянешь. Есть понимание, как мне действовать дальше. Нарушены все регламентные нормы. Произвол, иначе это решение не назовешь,

– сказал он.

"Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости и прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жесткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, все только на предположениях и слухах "там услышали", "там сказали" , – заявил Севидов.

Что известно об отстранении Севидова