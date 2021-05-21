Это произвол, буду обращаться в Лозанну, – отстраненный украинский тренер Севидов

Известный украинский специалист Александр Севидов прокомментировал свое пожизненное отстранение от футбола, которое было принято сегодня на заседании Апелляционного комитета УАФ.
Севидов теперь намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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Комментировать собственно говоря ничего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Решение, которое ни на что не натянешь. Есть понимание, как мне действовать дальше. Нарушены все регламентные нормы. Произвол, иначе это решение не назовешь,
– сказал он.
"Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости и прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жесткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, все только на предположениях и слухах "там услышали", "там сказали" , – заявил Севидов.
Что известно об отстранении Севидова
- Севидов в 2020 году обвинялся УАФ в организации договорных матчей и даже был дисквалифицирован, но подал апелляцию. Последним местом работы для специалиста была Верея из Болгарии, которую он покинул в марте 2019 года. За рубежом он также тренировал Зимбру из Кишинева.
- В Украине работал с донецким Металлургом, Гелиосом, Крымтеплицей, Говерлой, Карпатами, Металлистом и ФК Мариуполь. За карьеру дважды приводил свои клубы к победам в Первой лиге, а также брал "бронзу" чемпионата Украины в 2003 году.
- Последние два месяца он занимал должность тренера-консультанта в ФК Минай, который вылетел из УПЛ.