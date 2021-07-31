Это невероятные ощущения, – первые слова Свитолиной после выигрыша "бронзы" на Олимпиаде

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала завоевание бронзовой награды Олимпиады в Токио. Эта медаль стала исторической для Украины.

В напряженном матче, который длился почти два с половиной часа, украинка смогла одержать волевую победу и взять медаль Олимпиады.

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"После поражения было, конечно, трудно вернуться в колею. Для меня победа – невероятные ощущения. Если честно пыталась бороться до конца. Проигрывала и во втором сете, и в третьем, но боролась до конца и старалась отдавать все силы до конца", – сказала Элина.

О характере в бронзовом финале

"Ожидала, что она [Рыбакина] будет играть агрессивно. Она очень много эйсов подает, нужно было стараться реагировать. Но поскольку неделя подходит к концу, то уже было непросто заставить себя да и реакции немного снизились. Первый сет вообще был очень плохой с моей стороны, но я боролась. Думаю, что именно характер вернул меня в матч и победа, конечно, невероятная".

О том, как отыгралась против Рыбакиной

"Где-то нервы сыграли. Хотя я была настроена хорошо. В теннисе вообще непросто после поражения возвращаться снова в турнир, поскольку все идет на вылет, а тут третье место. Немного затуплены были реакции и, возможно, я недостаточно хорошо видела мяч. Она [Рыбакина] это использовала, поскольку является игроком мирового класса. Поэтому, конечно, было очень непросто. И сломать ход событий во втором сете, а потом вернуться в третьем – потратила все силы, которые возможны. Сейчас стою, все болит, ноги не держат, но я рада, что победила. Эта "бронза" для меня очень много значит".

Как оценивает выступление на Олимпиаде

"Когда я ехала сюда, задача была взять "золото". Грустно, что не смогла, поскольку я, подходя к финалу, думала, что уже довольно близка к этому и нахожусь в хорошей форме. Но, к сожалению, полуфинал не сложился, и для меня победить в бронзовом матче после невероятно затраченных усилий за всю эту неделю [очень важно]: я проигрывала в некоторых матчах, как и сегодня. Было очень много потрачено усилий и нервов, так что эта медаль для меня, конечно, имеет большое значение. И я очень рада, что это случилось со мной здесь. Это очень невероятные ощущения".

О дальнейших планах после Олимпиады

"Пока отдохну, поскольку очень сильно устала. Психологически также истощена, поэтому сейчас еще адреналин, а потом будет плохо. Я вернусь, буду восстанавливаться со своими тренерами до американской серии. Буду играть в Монреале, Цинциннатти и US Open".