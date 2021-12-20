Это небо и земля, – Цимбал назвал главные отличия между Кубком мира и IBU

Украинский биатлонист Богдан Цимбал сравнил главные международные старты по биатлону. Он рассказал, чем отличается Кубок мира и Кубок IBU.

"Даже не знаю с чем это сравнить"

Цимбал недавно выступает на соревнованиях международного уровня. Впервые Богдан дебютировал на Кубке мира в 2020 году.

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По словам спортсмена, Кубок мира и IBU существенно отличаются.

Это небо и земля. Даже не знаю, с чем это сравнить. В том году я начинал сезон с Кубка мира. Потом у меня резко пропал ход, и все было очень грустно. Сложно было вернуться в хорошую форму. Когда я поехал на Кубок IBU, то там я расслабился, не чувствовал того напряжения, которое есть на Кубке мира,

– сказал биатлонист.

Богдан отмечает, что на соревнованиях такого уровня ощущается большее напряжение. На Кубке IBU все происходит гораздо легче.

"На таких соревнованиях ты сам себя начинаешь накручивать, потому что осознаешь масштаб этих стартов. Поэтому потом у тебя может не получаться что-то. А на Кубке IBU все проще, приезжаешь, как к себе домой. А на Кубке мира ты в гостях. Если что-то не получается, ты начинаешь искать проблемы в себе", – отметил Цимбал.