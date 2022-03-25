Это не та помощь, которая нам нужна, – Срна раскритиковал руководство европейских лиг

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна рассказал о ситуации с переходами игроков из УПЛ к другим чемпионатам.

Срна разочарован отказом некоторых ведущих лиг регистрировать "игроков-беженцев" с чемпионата Украины в сезоне.

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"УЕФА и ФИФА защищают нас, но Англия не открыла трансферное окно для регистрации игроков, Италия и Германия – тоже. Это не способ помочь украинским игрокам. До сегодняшнего дня помогали только УЕФА и ФИФА, Англия не помогала".

"Какой смысл открывать трансферное окно, если некоторые ассоциации и лиги, в частности, Премьер-лига, не позволяют регистрировать игроков? Это не имеет смысла. Это не та помощь, которая нам нужна", – заявил он.

Что известно о специальном разрешении от ФИФА и УЕФА