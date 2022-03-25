Это не та помощь, которая нам нужна, – Срна раскритиковал руководство европейских лиг
Источник:ITV
Директор по футболу Шахтера Дарио Срна рассказал о ситуации с переходами игроков из УПЛ к другим чемпионатам.
Срна разочарован отказом некоторых ведущих лиг регистрировать "игроков-беженцев" с чемпионата Украины в сезоне.
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"УЕФА и ФИФА защищают нас, но Англия не открыла трансферное окно для регистрации игроков, Италия и Германия – тоже. Это не способ помочь украинским игрокам. До сегодняшнего дня помогали только УЕФА и ФИФА, Англия не помогала".
"Какой смысл открывать трансферное окно, если некоторые ассоциации и лиги, в частности, Премьер-лига, не позволяют регистрировать игроков? Это не имеет смысла. Это не та помощь, которая нам нужна", – заявил он.
Что известно о специальном разрешении от ФИФА и УЕФА
- В результате начала полномасштабной войны на территории Украины, приведшей к гуманитарной катастрофе, Бюро Совета ФИФА после консультации с УЕФА приняло решение о внесении изменений в регламент ФИФА относительно статуса и трансфера футболистов.
- Благодаря этому игроки с УПЛ могут до конца сезона выступать за клубы других чемпионатов.