Это не очень большая цена, – Беседин рассказал об ужасной травме на Евро и разговоре со шведом

Нападающий сборной Украины Артем Беседин получил жуткую травму в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Игрок Швеции Маркус Даниэльссон жестко въехал в ногу Беседина, из-за чего украинец до сих пор восстанавливается.

Беседин: Ноги никогда не убирал и не собираюсь убирать

Форвард Динамо рассказал, что уже ходит без костылей и работает по индивидуальной программе. Однако Артем не стал называть сроки своего восстановления. Вероятно, что в 2021 году футболист не сыграет.

Стоящее Беседин, мы с тобой, – сборная Украины трогательно поддержала травмированного форварда

Беседин заявил, что его травма – не очень большая цена в контексте того, что Швеция осталась в меньшинстве и сборная Украины вырвала победу благодаря голу Артема Довбика.

Травма в матче со Швецией? Думаю, это не очень большая цена. Если бы я знал, что не получу травму и мы бы не прошли, было бы легче. Понимаю, что в какой-то мере я помог,

– сказал нападавший.

Вместе с тем, Артем предположил, что никто не знает, как бы завершился матч, если бы он не травмировался.

"А вдруг, если бы не получил травму, мы забили бы еще два после этого. Может быть по-разному. Так, игрок получил красную карточку, соперник играл вдесятером. Одному Богу известно, как бы все было. Считаю, что так должно было случиться. Так получилось, что я попал. Я ни о чем не жалею, это футбол. Ноги никогда не убирал и не собираюсь убирать, даже после такой травмы. Это спорт, тем более тебе платят за него деньги", – заявил Беседин.

Беседин сказал шведу ехать домой

25-летний футболист сборной Украины рассказал, что после того, как его вывели за пределы поля, он сидел у тренеров. Беседин признался, что внутри него была пустота.

Но было бы печальнее, если бы мы при этом вылетели. Хорошо, что так. Я ни о чем не жалею,

– сказал Артем.

Беседин рассказал, что Маркус Даниэльссон пришел после матча и извинился. Ответ украинца был лаконичен.

"Я ему сказал, чтобы они собирались и ехали домой", – рассказал нападающий.

Игрок Динамо отметил, что он не герой поединка со Швецией. По его мнению, это звание принадлежит автору победного гола Довбику.

"Главный герой того матча – Довбик, он забил решающий мяч. Кто-то помог как я, а кто-то – как Довбик. Мы делаем общее дело. Я не герой, это преувеличение и стечение обстоятельств. Уже не думаю об этой ситуации, я все передумал, у меня есть другие цели", – резюмировал Беседин.

После победы над Швецией сборная Украины впервые в истории сыграла в четвертьфинале чемпионата Европы. Украинская команда разгромно проиграла финалисту Евро-2020 – Англии.