Это фейк,– Спартак отреагировал на информацию о переходе защитника сборной Украины из Шахтера

В интернете набирает популярность информация о том, что защитник юношеской сборной Украины Марк Мампасси подписал контракт с московским Спартаком. В российском клубе это назвали фейком.

Информацию со ссылкой на собственные источники распространил журналист Евгений Кузьменко в телеграме. По его данным, Спартак заплатил за 18-летнего защитника 3 миллиона евро, а сам переход должен состояться во время ближайшего трансферного окна зимой.

Примечательно Бывший защитник сборной Украины получил польское гражданство

В российском клубе на эту информацию ответили коротко – "это фейк."

Стоит отметить, что сейчас Мампасси выступает в аренде Мариуполя. Он сыграл в семи матчах за азовскую команду. Также в этом году он сыграл в трех матчах за сборную Украины U-19.