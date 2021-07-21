Это ерунда, – в клубе из России ответили на обвинения украинского журналиста насчет зарплат

Игорь Бурбас прокомментировал трансфер нападающего словацкого ГАК 1904 Эрика Рамиреса в Динамо. Украинский журналист обвинил другого претендента на футболиста Рубин в вымогательстве зарплаты у игроков.

Ответ российского клуба

Спортивный директор казанского Рубина Олег Яровинский ответил на слова украинского журналиста Игоря Бурбаса. Украинец обвинил клуб в интересной схеме с зарплатами футболистов.

К теме Замена Беседину: Динамо подпишет венесуэльского нападающего за 2 миллиона евро

Российский клуб отказался от перехода Эрика Рамиреса из-за ряда определенных причин, которые никак не связаны с тем, что говорят вокруг.

Это глупость. Можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде,

– прокомментировали в Рубине.

В России уверяются, что переход нападающего отменился из-за проваленного медосмотра, который Рамирес прошел в клубе. Также в Рубине решили не брать еще одного легионера из-за перебора иностранцев в заявке.

Что сказал украинский журналист

Игорь Бурбас в своем твиттере обвинил российский клуб в вымогательстве половины официальной зарплаты у футболистов. Что стало причиной сорванного трансфера Эрика Рамиреса в Рубин.

Рамирес обойдется в 1,75 миллиона. Конкуренцию Динамо выиграло у Гента, где форварда видели заменой Яремчуку. В Рубин венесуэльца не взяли якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя есть другая версия. Что игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – там это обычная практика,

– написал журналист.