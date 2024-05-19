Это для моей страны, – Усик посвятил победу над Фьюри Украине и военным

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели долгожданный в Саудовской Аравии. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Боксеры провели весь 12-раундовый путь. Экватор встречи был очень сложным для украинца. Было видно, как трудно дышалось Усику. Однако в углу Александра нашли правильные слова, которые помогли Усику вернуться и продолжить искать путь к лицу британца, пишет 24 Канал.

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Что сказал Усик после победы

В 9-м раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, которого спасли только канаты и гонг. Боксеры продолжили бой, победитель которого был определен только по судейским запискам.

Рефери по раздельному решению победу отдали украинскому боксеру. Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Сразу после исторического успеха Усик обратился к отцу: "Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали!".

Также Александр поблагодарил команду, стране, Фьюри, посвятив победу стране и военным.

Очень благодарен своей команде, благодарю своего Бога. Спасибо, Турки, это большая возможность для меня. Для моей семьи, для моей страны. Слава Украине! Это суперкрутой день. Тайсон, без тебя это было бы невозможно. С 2008 года я планировал это. Это не ради моей победы. Это для моего Бога, моих сторонников, моей страны, украинских солдат, украинских родителей, детей,

– сказал Усик.

Александр Усик – первый абсолютный чемпион мира в хевивейте с 1999-го года. Тогда тремя титулами владел легендарный Леннокс Льюис. Для украинца это второе абсолютное чемпионство в карьере. До этого он объединил тяжелый вес.