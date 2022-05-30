Это была большая ошибка, – Яремчук извинился за фото со скандальным рэпером из России

Нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук вспомнил фото с российским рэпером Бастой. Футболист извинился перед всеми эту скандальную ситуацию.

Яремчук: Правильно сделали, что меня так "посыпали"

Украинский форвард согласился с критикой, которая полилась на футболиста после этого сделанного фото. Роман Яремчук попросил прощения у всех своих поклонников за эту фотографию со скандальным российским исполнителем. Ведь именно сейчас мирный украинский народ страдает агрессией России.

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"Я очень много критики получил за эту ситуацию. Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так "посыпали". Это была большая ошибка, за которую хочется сейчас принести извинения людям, которые сейчас пострадали от "русского мира". Не знаю, что еще могу сказать», – сказал Яремчук.

Роман рассказал, как изменились музыкальные вкусы футболистов сборной Украины после 24 февраля.

Это действительно ошибка была, и сейчас у меня ни одного русского певца, которого я слушаю. Мы слушаем только украинскую музыку. Даже после матча с Риекой ехали и все слушали только украинские песни. Сборная в этом плане поменялась, стала достаточно патриотической,

– добавил нападающий.

Миколенко тоже был на этом фото

Неприятный момент произошел еще в июле 2021, когда лидеры сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко отдыхали от тяжелого сезона.

Футболисты во время прогулки в турецком Кемере встретились с российским рэпером Басту. Игроки зделали фотографию с россиянином, которая произвела фурор в соцсетях. Украинские болельщики мгновенно раскритиковали фото Миколенко и Яремчука.

Баста – российский рэпер, неоднократно дававший концерты во временно оккупированном Крыму. С 2017 года СБУ запретило ему въезд в Украину. Несмотря на запрет летом 2021 года, рэпер снова был замечен в Киеве с концертом.

Украинские активисты устроили протест против проведения концерта в столице Украины. Они указывали, что Баста "пророссийский" и скандировали: "Позор!"

Яремчук и Миколенко находятся в расположении сборной Украины, которая в течение мая в Словении готовилась к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Футболисты отправятся в Глазго, где 1 июня сыграют против Шотландии.

В случае победы подопечные Александра Петракова встретятся с Уэльсом (5 июня) в финальной борьбе за путевку в Катар.