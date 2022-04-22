Эти люди должны быть изолированы, – защитник Шахтера об отстранении российского спорта

Николай Матвиенко вместе с Шахтером ездит в благотворительном турне. чтобы футбольными матчами собрать средства для Украины. Защитник рассказал о первом дне полномасштабного вторжения России на украинскую территорию.

Матвиенко: Мы больше не сыграем против команд из России

25-летний центрбек на собственной коже ощутил войну в Украине. В ночь на 24 февраля Матвиенко проснулся из-за взрывов. После чего вместе с семьей перебрался ночевать в машину.

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Николай рассказал, как в 17 лет уже пережил эвакуацию в другой город из-за военных действий. Футболист Шахтера верит, что сможет в будущем выйти на футбольное поле на "Донбасс Арене".

"В 2014 году мне было 17, я как раз вернулся с летних каникул поездом. На следующий день станции почти не было, нас эвакуировали в другой город. Я ходил на "Донбасс Арену", когда был подростком, и всегда мечтал сыграть на этом удивительном стадионе. Мы все верим, что когда-нибудь снова будем играть там", – сказал защитник.

Матвиенко уверен, что российский спорт навсегда упал в яму, из которой не сможет выбраться.

Мы больше не сыграем против команд из России. Мир должен понять, что это геноцид. Эти люди должны быть изолированы,

– ответил игрок "горняков".

Шахтер базируется в Румынии и играет благотворительные матчи против европейских команд, чтобы собрать средства для Украины.

Карьера Матвиенко в Шахтере