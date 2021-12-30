Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнований. Кубок мира в Антхольце запланирован на 20 – 23 января.
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"Мы месяцами оптимистично работали над организацией будущих гонок Кубка мира по крайней мере с меньшим количеством зрителей и с продуманной концепцией безопасности, которая отвечает всем требованиям, но из-за текущих драматических событий в случае COVID-19 и прогнозов на ближайшие недели, мы вынуждены проводить Антхольц-2022 без зрителей на стадионе", – говорится в сообщении.
Не первый случай
- Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе также пройдет без зрителей из-за антикоронавирусных мер, действующих в стране.
- Гонки в Оберхофе состоятся с 3-го по 9 января. До 12 января в Германии действует постановление, запрещающее присутствие зрителей на трибунах.