Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнований. Кубок мира в Антхольце запланирован на 20 – 23 января.

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"Мы месяцами оптимистично работали над организацией будущих гонок Кубка мира по крайней мере с меньшим количеством зрителей и с продуманной концепцией безопасности, которая отвечает всем требованиям, но из-за текущих драматических событий в случае COVID-19 и прогнозов на ближайшие недели, мы вынуждены проводить Антхольц-2022 без зрителей на стадионе", – говорится в сообщении.

Не первый случай