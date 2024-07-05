Второго Мбаппе в Мадриде не будет: брат блестящего Килиана выбрал новый клуб

Этим летом Килиан Мбаппе покинул французский ПСЖ и свободным агентом перешел в Реал Мадрид. Впоследствии его младший брат Этан также покинул клуб и подписал контракт с Лиллем.

Пари Сен-Жермен за это трансферное окно отпустил бесплатно двух братьев Мбаппе. Вчера, 4 июля, Лилль объявил о подписании Этана Мбаппе, молодой игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента.

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Мбаппе-младший в Париже

Юный футболист находился в системе парижского клуба с 10 до 17 лет. За первую команду Этан сыграл в пяти матчах, проведя на поле 85 минут. Результативными действиями хавбек за парижан не отмечался.

Контракт футболиста закончился этим летом, как и у его старшего брата. Килиан переехал в мадридский Реал, а Этан остался во Франции, лишь сменил клубную прописку на Лилль. Ранее сообщали об интересе к Мбаппе-младшему со стороны королевского клуба.

Напомним, что в отличие от своего звездного брата Этан начал свою карьеру в Париже. В то время как Килиан перешел в ПСЖ из Монако за 180 миллионов евро.

Этан Мбаппе и Лилль