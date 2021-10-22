Эта команда никому не нужна, – Мирон Маркевич сделал громкое заявление о ФК Мариуполь
Источник:Meta-ratings.com.ua
Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что его сын Остап Маркевич в ближайшее время может быть уволен с поста главного тренера Мариуполя.
По мнению Маркевича, из-за плохих результатов любого специалиста могут уволить, ведь "такова тренерская судьба".
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Также Мирон Богданович прошелся по самой команде, назвав приазовский клуб "никому не нужным" из-за массового ухода футболистов. Бывший тренер сборной Украины считает, что нельзя достичь результата только с молодыми футболистами, которые играют очень нестабильно, однако шансы на успех есть всегда, ведь "это футбол".
"Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна. К сожалению, такова тренерская судьба. Когда из команды уходит 8 человек, а подкрепления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно", – заявил Маркевич.
Что известно о Мариуполе сейчас
- После 11 туров УПЛ в активе Мариуполя 13 очков и последнее, 16 место в турнирной таблице.
- Приазовцы могут исправить положение в ближайшем гостевом поединке с Вересом (23 ноября).
- Остап Маркевич тренирует команду с 2020 года.