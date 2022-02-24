Эстонский Калев покинул состав участников Единой лиги ВТБ из-за вторжения России в Украину

Спортивные сообщества не стоят в стороне от последних событий в Украине. Эстонский баскетбольный клуб Калев поддержал Украину.

Таллиннский Калев официально покинул ряды участников Единой лиги ВТБ. В клубе осудили действия России.

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"Из-за российской агрессии, которая привела к войне в Украине, мы прекратим наше выступление в Единой лиге ВТБ, поскольку не видим возможности продолжать после шагов, предпринятых Россией. Наша команда против всякого рода насилия и военных действий", – говорится в сообщении.

У нас долгосрочные отношения с Единой лигой ВТБ, которые дали нашей команде и баскетболистам возможность играть в лиге высокого уровня, но действия, которые совершила Россия – неприемлемы,

– добавили в клубе.

После 12 матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 таллиннский клуб находился на 10-й позиции в чемпионате, имея в своем активе три победы в 13 встречах.

Единая лига ВТБ – международная профессиональная мужская Клубная баскетбольная лига, основанная в 2008 году. В нее входят преимущественно российские клубы, а также некоторые другие из соседних стран. С 2013 года это первый уровень российского профессионального клубного баскетбола.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.