Бывший футболист Шахтера отметился удивительной бисиклетой за Бенфику: видео гола

Бенфика с трудом прошла скромную Эштурил-Праю в Кубке Португалии. Единственный гол в матче против бывшего футболиста Шахтера Давид Нерес.

Первая часть встречи была богата моментами, но не голами. Поэтому логично, что первые 45 минут закончились мировой 0:0, сообщает 24 канал.

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Удар через себя, принесший победу "орлам"

На старте второго тайма хозяева остались в меньшинстве. Франсишку Жералдеш получил красную карточку.

Численным преимуществом в составе Бенфика воспользовалась всего на 66-й минуте. За дело взялся бывший футболист Шахтера Давид Нерес. Голкипер Эштуриала был первым на мяче после подачи в штрафную, но мяч отлетел прямо к Нересу, который ударом через себя открыл счет в матче – 0:1, Бенфика вырвалась вперед.

Видео гола Нереса

Этот гол принес победу Бенфике 0:1 и выход в 1/8 финала Кубка Португалии. Для Нереса это был 7-й мяч в 19 сыгранных матчах за "орлов". Также в его активе 8 ассистов.

Напомним, что Нерес перешел в Бенфику 1 июля 2022 года из Шахтера. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину Давид так и не сыграл ни одного поединка в футболке донецкого клуба.