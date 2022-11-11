Перша частина зустрічі була багатою на моменти, але не на голи. Тому логічно, що перші 45 хвилин закінчились мировою 0:0, повідомляє 24 канал.

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Удар через себе, який приніс перемогу "орлам"

На старті другого тайму господарі залишились у меншості. Франсішку Жералдеш отримав червону картку.

Чисельною перевагою у складі Бенфіка скористалась лише на 66-й хвилині. За справу взявся колишній футболіст Шахтаря Давід Нерес. Голкіпер Ештуріалу був першим на м'ячі після подачі у штрафний майданчик, але м'яч відлетів прямо до Нереса, який ударом через себе відкрив рахунок у матчі – 0:1, Бенфіка вирвалась уперед.

Відео голу Нереса

Цей гол приніс перемогу Бенфіці 0:1 та вихід в 1/8 фіналу Кубка Португалії. Для Нереса це був 7-й м'яч у 19-ти зіграних матчах за "орлів". Також у його активі 8 асистів.

Нагадаємо, що Нерес перейшов у Бенфіку 1 липня 2022 року з Шахтаря. Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Давід так і не зіграв жодного поєдинку у футболці донецького клубу.