Второй клиншит Трубина: украинец помог Бенфике одержать седьмую победу подряд – видеообзор

Лиссабонская Бенфика в матче 8-го тура чемпионата Португалии на выезде играла против Эшторила. Ворота "орлов" в важном поединке защищал украинец Анатолий Трубин.

Эшторил – Бенфика 0:1

Гол: Антониу Силва, 90+3

Бенфика сумела вырвать победу у Эшторила только в компенсированное время. Голом отличился 19-летний центральный защитник "орлов" Антониу Силва, пишет 24 Канал.

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Как сыграл украинский голкипер

Анатолий Трубин отыграл на поле все игровое время. На его счету 4 сейва. Украинский голкипер во второй раз совершил клиншит – сохранил ворота "сухими". Статистический портал Sofascore поставил оценку Трубину 7,5 балла.

Отметим, что свой первый "сухой" матч за Бенфику Анатолий провел в прошлом туре, когда "орлы" победили принципиального соперника Порту со счетом 1:0.

В общей сложности украинский голкипер сыграл за свою новую команду уже 6 матчей, в которых пропустил 5 мячей.

В чемпионате Португалии Бенфика уверенно лидирует после 8 сыгранных туров. Команда Рогера Шмидта потерпела только одно поражение в стартовом туре.

Видеообзор матча Эшторил – Бенфика