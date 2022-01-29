Эшли Барти выиграла Australian Open: она прервала неудачную серию, которая длилась 44 года

На Australian Open определилась победительница женского одиночного турнира. Победительницей стала австралийка Эшли Барти.

Первая ракетка мира довольно легко и уверенно прошла турнир в Мельбурне, где за две недели не проиграла ни одного сета. Со счетом 2:0 она выиграла и финал против американки Даниэлы Коллинс.

Хотя во втором сете Барти была близка к провалу, когда проигрывала 1:5. Но два подряд брейка позволили ей перевести игру на тай-брейк, где она одолела соперницу.

Эшли Барти – Даниэла Коллинс 2:0 (6:3 7:6(2))

Для Барти это третья победа на турнирах Grand Slam. В 2019 году она выиграла Ролан Гаррос. А в 2021 году торжествовала на Уимблдоне.

Кроме того, Барти прервала неудачную серию для австралийских теннисисток на Australian Open. 44 года никто из австралиек не мог победить на Australian Open. В последний раз это удалось Крис О'Нил в 1978 году. А с 1980 года никто из австралиек даже не доходил до финала. Барти в 2020 году уступила в полуфинале.

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За победу в этом турнире Барти получит 2,875 миллионов долларов призовых. А также 1 220 очков в рейтинг WTA, что позволит ей сохранить за собой первое место.

Что касается Даниэлы Коллинс, то для нее это был первый финал турнира Grand Slam. Она заработала за это 1,575 миллионов долларов. А уже в понедельник, 31 января, когда выйдет обновленный рейтинг WTA, американка будет на нем на десятом месте. Это самое высокое достижение в ее карьере.