Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон
Источник:24 канал
Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые выиграла Уимблдон. В финале Открытого чемпионата Англии первая ракетка мира обыграла чешку Каролину Плишкову.
Эшли Барти – Каролина Плишкова 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)
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Первая ракетка мира чрезвычайно агрессивно начала матч. За три гейма Плишкова не выиграла ни одного розыгрыша. В итоге Барти повела 4:0.
После этого Каролина дважды сделала брейк, но австралийка довела партию до победы – 6:3.
На старте второго сета Барти снова оформила брейк и повела в счете. Но на этот раз Плишкова навязала борьбу. Отыграв брейк, чешская теннисистка удачно провела два гейма на своей подаче.
В 11 гейме Барти сделала брейк и повела 6:5. И австралийка не смогла подать на матч, ведь Плишкова ответила обратным брейком. На тай-брейке Плишкова отыграла гораздо лучше и взяла партию.
На старте третьего сета Плишкова много ошибалась: в действиях чешки прослеживались нервность. Барти сразу этим воспользовалась и повела 3:0. Оказалось, что одного брейка хватит, чтобы Барти выиграла матч.
- Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон. Для австралийки это вторая победа на турнирах серии Грэнд Слэм. В 2019 году она выиграла Ролан Гаррос.
- Для Плишковой это был только первый финал на турнирах Грэнд Слэм.