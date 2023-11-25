Пушич получит усиление накануне матча ЛЧ: новый ассистент младше 4 игроков "горняков"
Источник:SoccerNews.nl
Новый наставник донецкого Шахтера Марино Пушич продолжает формировать свой тренерский штаб. Ассистентом боснийского специалиста станет Иерун Схейпенс из Нидерландов.
Донецкий Шахтер договорился с Фортуной Ситтард о переходе Иеруна Схейпенса. Пока он работает ассистентом главного тренера нидерландской команды Дэнни Буйса.
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Схейпенс: Сначала проверил, достаточно ли безопасно
Контракт 30-летнего нидерландца с Шахтером будет рассчитан на 1,5 года с опцией пролонгации еще на год. Переход к "горнякам" подтвердил сам Схейпенс.
"Марино искал кого-нибудь с опытом в профессиональном футболе, но кто не слишком коммуникабельный и хочет подчеркнуть собственное видение.
Сначала я проверил, достаточно ли это безопасно. Шахтер играет во Львове, у границы с Польшей. У клуба есть база с полями, где все останавливаются. Поэтому я не буду сидеть в квартире где-нибудь в городе сам", – рассказал нидерландец в комментарии De Limburger.
Ожидается, что в ближайшие дни Схейпенс отправится в Гамбург, где присоединится к Шахтеру. 28 ноября команда Пушича сыграет матч Лиги чемпионов против Антверпена.
Что известно о новом ассистенте Пушиче
- Йерун Схейпенс начал тренерскую карьеру в 22 года.
- Сначала он работал с юношескими и молодежными командами Венло.
- В сезоне 2021/22 был ассистентом главного тренера Венло.
- В июле 2022 подписал контракт с Фортуной Ситтард, где также состоял в должности ассистента.
- В чемпионате Эредивизи Фортуна Ситтард идет 9-й после 12 сыгранных матчей.
- Интересно, что в составе Шахтера есть сразу четыре футболиста старше Схейпенса: Чигринский (37 лет), Ракицкий (34), Степаненко (34), Рудько (31).