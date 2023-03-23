Бензема скажут "до свидания": Реал определился со звездной заменой француза

Руководство Реала хочет добавить звездности своей атаке. Уже в 2024 году мадридский клуб может пополнить свой состав забивным Эрлингом Холандом.

Норвежец стал главной трансферной целью Реала на 2024 год. Боссы "сливочных" хотели бы видеть в своей атакующей линии звездное трио – Эрлинг Холанд / Винисиус Жуниор / Килиан Мбаппе.

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Хотят сделать свое межгалактическое трио

Заинтересованность "Королевского клуба" в Холанда настолько серьезна, что мадридцы хотят подписать норвежского нападающего даже в случае, если сорвется трансфер Мбаппе с ПСЖ.

Отметим, что СМИ и раньше сватали Килиана в Реал, но все осталось на уровне слухов. Контракт звезды ПСЖ с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Вроде бы Холанд может качественно заменить Карима Бензема, который близок к уходу из Реала. Также вскоре мадридский коллектив могут покинуть другие старожилы команды – Тони Кроос, Эден Азар и Лука Модрич.

Ожидается, что "сливочным" придется вытащить из собственного кармана космическую сумму в размере 220 – 240 миллионов евро.

Сейчас на портале Transfermarkt стоимость Эрлинга Холанда составляет 170 миллионов евро.

22-летний нападающий с каждым матчем придает себе трансферную стоимость. Холанд не перестает штамповать хет-трики и даже отличился пента-триком в 1/8 финала Лиги чемпионов, когда Манчестер Сити разгромил РБ Лейпциг 7:0.

В крайнем матче МанСити в четвертьфинале Кубка Англии Холанд оформил хет-трик в ворота Бернли. А "горожане" одержали уверенную домашнюю победу 6:0. Команда Пеп Гвардиолы продолжает бороться с Арсеналом за чемпионство в АПЛ. В настоящее время преимущество "канониров" составляет 8 баллов.

Реал тоже идет вторым в Ла Лиге, отставание "сливочных" от лидера сезона Барселоны составляет уже 12 очков. Превосходство над третьим мадридским Атлетико – 5 пунктов.

Главное о карьере космического Эрлинга Холанда