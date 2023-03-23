Бензема скажут "до свидания": Реал определился со звездной заменой француза
Источник:AS
Руководство Реала хочет добавить звездности своей атаке. Уже в 2024 году мадридский клуб может пополнить свой состав забивным Эрлингом Холандом.
Норвежец стал главной трансферной целью Реала на 2024 год. Боссы "сливочных" хотели бы видеть в своей атакующей линии звездное трио – Эрлинг Холанд / Винисиус Жуниор / Килиан Мбаппе.
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Хотят сделать свое межгалактическое трио
Заинтересованность "Королевского клуба" в Холанда настолько серьезна, что мадридцы хотят подписать норвежского нападающего даже в случае, если сорвется трансфер Мбаппе с ПСЖ.
Отметим, что СМИ и раньше сватали Килиана в Реал, но все осталось на уровне слухов. Контракт звезды ПСЖ с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Вроде бы Холанд может качественно заменить Карима Бензема, который близок к уходу из Реала. Также вскоре мадридский коллектив могут покинуть другие старожилы команды – Тони Кроос, Эден Азар и Лука Модрич.
Ожидается, что "сливочным" придется вытащить из собственного кармана космическую сумму в размере 220 – 240 миллионов евро.Любопытно. Сейчас на портале Transfermarkt стоимость Эрлинга Холанда составляет 170 миллионов евро.
22-летний нападающий с каждым матчем придает себе трансферную стоимость. Холанд не перестает штамповать хет-трики и даже отличился пента-триком в 1/8 финала Лиги чемпионов, когда Манчестер Сити разгромил РБ Лейпциг 7:0.
В крайнем матче МанСити в четвертьфинале Кубка Англии Холанд оформил хет-трик в ворота Бернли. А "горожане" одержали уверенную домашнюю победу 6:0. Команда Пеп Гвардиолы продолжает бороться с Арсеналом за чемпионство в АПЛ. В настоящее время преимущество "канониров" составляет 8 баллов.
Реал тоже идет вторым в Ла Лиге, отставание "сливочных" от лидера сезона Барселоны составляет уже 12 очков. Превосходство над третьим мадридским Атлетико – 5 пунктов.
Главное о карьере космического Эрлинга Холанда
- Начинал свою карьеру в родной Норвегии – Брюне и Молде.
- В 2019 году перебрался в австрийский Зальцбург, за который поиграл ровно год.
- После этого Холанд подписал контракт с дортмундской Боруссией, где уже началась забивная и звездная карьера норвежца.
- 1 июля 2022 стал полноценным футболистом Манчестер Сити, с которым заключил контракт до конца июня 2027 года.
- В своем первом сезоне за "горожан" уже провел 37 матчей, в которых наколотил 42 мяча и отдал 5 результативных передач.