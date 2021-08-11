Эриксен записал видео в поддержку 9-летней девочки, которой тоже должны поставить дефибриллятор

Футболист Кристиан Эриксен, у которого случился сердечный приступ во время матча Евро-2020, решил поддержать 9-летнюю девочку Эви, которую ожидает операция по установке дефибриллятора. У нее редкая болезнь сердца.

5 августа мама Эви опубликовала пост с просьбой помочь доставить письмо девочки футболисту. Она писала, что Эви, которая является фанаткой Тоттенхэма (Эриксен в свое время выступал за этот клуб), ожидает операция по установке дефибриллятора. При этом девочка знает, что такой установили Эриксену. И она в прямом эфире видела, как он потерял сознание в матче Евро-2020.

Как это было Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020: медики на поле провели реанимацию

Через некоторое время Эриксен все-таки получил это сообщение. И записал видеообращение к Эви. Его впоследствии опубликовали в твиттере Тоттенхэма.

"Привет, Эви, это Кристиан. Спасибо за прекрасное письмо, я прочитал его сегодня вечером. Надеюсь, ты чувствуешь себя комфортно и уверенно накануне операции. В больнице никогда не бывает весело, но я уверен, что врачи знают, что делают, и помогут тебе. Я уверен, что после этого ты очень быстро вернешься к нормальной жизни. Я знаю, потому что вернулся. Уверен, что с тобой будет то же самое. Просто хотел пожелать тебе всего наилучшего и надеюсь, мы увидимся в будущем", – пожелал Эриксен.

Операция по установке дефибриллятора Эви должна была состояться 10 августа. Но 9 августа стало известно, что операцию перенесли на неопределенный срок.

Что касается самого Эриксена, то он продолжает восстанавливаться. Футболист уже прибыл в расположение Интера, где встретился с партнерами по команде.

Однако сможет ли Эриксен выступать за Интер в будущем – неизвестно. В научно-техническом комитете Итальянской федерации футбола заявили, что футболист с дефибриллятором не может выступать на профессиональном уровне в Италии.