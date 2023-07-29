Эрик Рамирес продолжит карьеру в Атлетико Насьональ из Колумбии. Венесуэльский форвард в очередной раз отправился в аренду.
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Нет желания защищать цвета клуба
Киевский коллектив решил все же распрощаться со скандальным нападающим, успевшим продемонстрировать свой сложный характер в разных клубах. Динамо отдало Рамиреса в аренду на год в колумбийский Атлетико Насьональ, который является именитым клубом в тех краях (коллектив выигрывал самый престижный турнир Кубок Либертадорес в 2016-м году, а также стал вице-чемпионом Колумбии в прошлом сезоне).
Более того, латиноамериканский клуб будет согласен выкупить права на Эрика, которого Transfermarkt оценивает в 700 тысяч евро после завершения его временного пребывания в клубе. Также следует отметить, что венесуэльский нападающий ранее заявил, что больше не поедет в Украину и сделает все, чтобы приостановить контракт с киевлянами.
Уход Рамиреса из Динамо все же оставляет ряд вопросов, поскольку в состоянии киевского коллектива теперь остается всего один форвард. Речь идет о Владсилаве Ванате, который и является основным в составе "бобров". Но вот конкуренции у молодого форварда у Динамо нет, поскольку Владислав Супряга пропустит значительную часть сезона из-за проблем со здоровьем, а Артем Беседин и Владислав Кулач киевлян покинули. Наверное, Луческу снова будет использовать на позиции нападающего Дениса Гармаша, или кого-то из вингеров (Бенито, Андрей Ярмоленко, Самба Диалло).
Представление Рамиреса:
Рамирес в Динамо
- Эрик перешел к киевлянам в 2021 году. Столичный коллектив приобрел венесуэльского форварда у словацкого коллектива Дунайская Стреда за 1,75 миллиона евро.
- период Рамирес успел сыграть за "бобров" 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. После этого форварда отправили в аренду в хихонский Спортинг, а затем в Слован, который позже Рамирес покинул со скандалом. Все потому, что у него возник конфликт с тренером команды.
- В 2023-м Эрик вернулся в команду Динамо и отыграл еще в 13 матчах, забив три мяча.
- Контракт Рамиреса с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года.