Эрик Рамирес продолжит карьеру в Атлетико Насьональ из Колумбии. Венесуэльский форвард в очередной раз отправился в аренду.

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Нет желания защищать цвета клуба

Киевский коллектив решил все же распрощаться со скандальным нападающим, успевшим продемонстрировать свой сложный характер в разных клубах. Динамо отдало Рамиреса в аренду на год в колумбийский Атлетико Насьональ, который является именитым клубом в тех краях (коллектив выигрывал самый престижный турнир Кубок Либертадорес в 2016-м году, а также стал вице-чемпионом Колумбии в прошлом сезоне).

Более того, латиноамериканский клуб будет согласен выкупить права на Эрика, которого Transfermarkt оценивает в 700 тысяч евро после завершения его временного пребывания в клубе. Также следует отметить, что венесуэльский нападающий ранее заявил, что больше не поедет в Украину и сделает все, чтобы приостановить контракт с киевлянами.

Уход Рамиреса из Динамо все же оставляет ряд вопросов, поскольку в состоянии киевского коллектива теперь остается всего один форвард. Речь идет о Владсилаве Ванате, который и является основным в составе "бобров". Но вот конкуренции у молодого форварда у Динамо нет, поскольку Владислав Супряга пропустит значительную часть сезона из-за проблем со здоровьем, а Артем Беседин и Владислав Кулач киевлян покинули. Наверное, Луческу снова будет использовать на позиции нападающего Дениса Гармаша, или кого-то из вингеров (Бенито, Андрей Ярмоленко, Самба Диалло).

Представление Рамиреса:

Рамирес в Динамо