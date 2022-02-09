Эпизод с участием украинца Леня стал лучшим моментом дня в НБА: видео данка

У украинца Алексея Леня не так много игрового времени в Сакраменто. Но момент с его участием стал лучшим по итогам игрового дня в НБА.

Данк через украинца

Лень в матче против Миннесоты на площадке провел почти 19 минут. За это время украинец набрал 4 очка, сделал 3 подбора и один перехват.

Стоит внимания Прометей одержал эпическую победу в Лиге чемпионов за 8 секунд до конца матча: видео победы

Еще в первой четверти центровой Миннесоты Наз Рид отметился мощным данком. Поставил он его как раз через украинца. И именно этот эпизод стал самым лучшим по итогам игрового дня в НБА.

Видео момента с участием Леня

Кроме того, для Сакраменто этот матч закончился поражением со счетом 114:134. Команда украинца пока находится вне плей-офф.