Оставили интригу на ответный матч: Верес не сумел обыграть Эпицентр в борьбе за место в УПЛ

В Киеве состоялся первый переходной матч между Эпицентром и Вересом. Соперники по итогам двух поединков должны определить участника УПЛ на следующий сезон.

Эпицентр – Верес 1:1

Голы: Мороз, 28 – Гайдучик, 80

Ровенский Верес завершил чемпионат Премьер-лиги на 13-й строчке. Поэтому команде Олега Шандрука досталась в соперники четвертая команда Первой лиги, пишет 24 Канал.

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Первый переходный матч не выявил победителя

Со стартового свистка представитель УПЛ захватил инициативу. Игроки Вереса больше контролировали мяч и при первой возможности угрожали воротам представителям Хмельницкой области. Неплохие моменты забить потерял Дмитрий Шастал.

На 28-й минуте встречи фаворит противостояния неожиданно пропустил гол. Защитник Эпицентра Владислав Мороз воспользовался отскоком и мощным ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в сетку ворот Когута.

Верес сумел отыграться лишь в конце встречи. После розыгрыша углового защитники Эпицентра потеряли Гайдучика, который ударом головой сравнял счет.

Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1. Обе команды сохраняют равные шансы получить место в УПЛ на следующий сезон.

Видеообзор матча Эпицентр – Верес

Победитель поединка определится 2 июня в ответном матче. Поединок в Ровно начнется в 17:00.