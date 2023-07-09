Экс-одноклубник Миколенко стал лучшим игроком молодежного Евро-2023

Форвард сборной Англии Энтони Гордон был признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы-2023 по версии УЕФА. Англичанин на высоком уровне провел турнир.

Сборная Англии на одном дыхании прошла весь континентальный турнир среди самых лучших молодежных команд Европы. В финале Евро-2023 "Молодые львы" победили испанцев (1:0) и заслуженно стали чемпионами континента.

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Настоящий лидер сборной Англии

Эксперты УЕФА признали игрока сборной Англии Энтони Гордона лучшим игроком чемпионата. На турнире он отыграл 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Гордон внес весомый вклад в победу Англии в четвертьфинале ЧЕ-2023 над сборной Португалии (1:0). Именно единственный гол форварда вывел англичан в полуфинал. Еще один гол на свой счет он записал в матче группового раунда с Израилем (2:0).

Интересно, что в сборной Англии Гордон выступает на позиции центрфорварда, в то время как в Ньюкасле играет вингером.

Я совершенно рад. Чувствую, что провел хороший турнир. Но мой личный трофей - это отличие моих партнеров и тренерского штаба,

– цитирует Гордона сайт УЕФА.

Отметим, что награда лучшему игроку молодежного чемпионата вручается с 2017 года.

Предыдущие Игроки турнира

2021: Фабиу Виейра (Португалия)

2019: Фабиан Руис (Испания)

2017: Дани Себальос (Испания)

Что известно об Энтони Гордоне