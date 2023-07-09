Экс-одноклубник Миколенко стал лучшим игроком молодежного Евро-2023
Источник:УЕФА
Форвард сборной Англии Энтони Гордон был признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы-2023 по версии УЕФА. Англичанин на высоком уровне провел турнир.
Сборная Англии на одном дыхании прошла весь континентальный турнир среди самых лучших молодежных команд Европы. В финале Евро-2023 "Молодые львы" победили испанцев (1:0) и заслуженно стали чемпионами континента.
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Настоящий лидер сборной Англии
Эксперты УЕФА признали игрока сборной Англии Энтони Гордона лучшим игроком чемпионата. На турнире он отыграл 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Гордон внес весомый вклад в победу Англии в четвертьфинале ЧЕ-2023 над сборной Португалии (1:0). Именно единственный гол форварда вывел англичан в полуфинал. Еще один гол на свой счет он записал в матче группового раунда с Израилем (2:0).
Интересно, что в сборной Англии Гордон выступает на позиции центрфорварда, в то время как в Ньюкасле играет вингером.
Я совершенно рад. Чувствую, что провел хороший турнир. Но мой личный трофей - это отличие моих партнеров и тренерского штаба,
– цитирует Гордона сайт УЕФА.
Отметим, что награда лучшему игроку молодежного чемпионата вручается с 2017 года.
Предыдущие Игроки турнира
- 2021: Фабиу Виейра (Португалия)
- 2019: Фабиан Руис (Испания)
- 2017: Дани Себальос (Испания)
Что известно об Энтони Гордоне
- Энтони Гордон – воспитанник Эвертона. В возрасте 17 лет футболист дебютировал в основе "ирисок" в матче Лиги Европы с кипрским Аполлоном.
- В сезоне 2021/22 сумел завоевать место в основном составе Эвертона, где играл вместе с украинцем Виталием Миколенко.
- В зимнее трансферное окно сезона 2022/23 Гордон за 45,6 миллионов евро перешел в состав Ньюкасла.
- Всего на уровне Премьер-лиги он сыграл 81 матч, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
- В составе молодежной сборной Англии забил 6 голов в 16 поединках.
- Трансферная стоимость Гордона составляет 35 миллионов евро.