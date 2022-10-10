Диагностировали смертельную болезнь: игрок клуба АПЛ завершил карьеру в 24 года

Энок Мвепу вынужден неожиданно попрощаться с футболом. У игрока Брайтона обнаружили болезнь, которая может стать смертельной.

Брайтон успешно стартовал в нынешнем сезоне АПЛ. Несмотря на смену тренера, команда с юга Англии идет на седьмом месте, всего в двух баллах от зоны Лиги чемпионов.

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Одним из лидеров команды был центральный полузащитник Энок Мвепу, проведший 6 матчей. Впрочем, карьера замбийца неожиданно подошла к концу.

Игрок сообщил, что вынужден завязать с футболом в возрасте 24 лет. Эноку диагностировали наследственное заболевание сердца, которое при чрезмерных физических нагрузках может привести к смерти.

Мне очень жаль Энока. Перед моим приходом я выучил всю команду, и он был игроком, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему,

– заявил коуч команды Роберто Де Дзерби.

После игры несколько замбийских клубов Мвепу перебрался в Европу в возрасте 19 лет. Хавбек поиграл за австрийские Лиферинг и Зальцбург. С последним он выиграл четыре чемпионата и три Кубка Австрии.

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Летом 2021 года Энок перебрался в Брайтон за 23 миллиона евро, что стало рекордной тратой для "чаек". За сборную Замбии он провел 23 матча, в которых забил 6 голов.