Все хотят Усика: еще один титулованный боксер бросил вызов украинцу

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри стал самым желанным соперником для других боксеров. Бывший чемпион в супертяжелом весе решил вернуться после длительного отдыха.

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руиз рассказал о своих будущих планах. Он хочет драться с Фьюри, Джошуа и Александром Усиком.

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Энди Руиз возвращается на большую арену

В Лос-Анджелесе, 3 августа, должен состояться бой между Кроуфордом и Мадримовым. В андеркати к этому бою экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руиз вернется в большой бокс. Соперником американца будет соотечественник Джаррелл Миллер.

Я просто очень сосредоточен и так счастлив, что вернусь 3 августа после того, как два года не делал то, что должен был делать. Теперь, когда я нашел себя, я вернулся к миссии, которую Бог поставил передо мной,

– сказал Руиз.

Руиз заявил, что готов снова стать чемпионом. Он считает, что не без Божьей помощи, но он выиграет этот бой. Боксер очень хочет драться против Фьюри, Усика и Джошуа. Последний раз Энди выступал в ринге 2 года назад.

Боксер считает, что сейчас есть много возможностей, но для этого ему теперь нужно подниматься с нуля. Энди Руиз мотивирован и голоден к победам.