Челси, МЮ и Ливерпуль предлагают по 120 миллионов за лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Гранды АПЛ открыли охоту на талант сборной Аргентины Энцо Фернандеса. 21-летний футболист всего четыре месяца назад перебрался в Европу.

Недавно сборная Аргентины смогла в третий раз выиграть чемпионат мира по футболу. В финале подопечные Лионеля Скалони выиграли в серии пенальти у французов.

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Лучшим молодым игроком ЧМ-2022 был признан хавбек "Альбиселесте" Энцо Фернандес. Неудивительно, что к 21-летнему футболисту Бенфике сразу начали проявлять интерес топ-клубы.

Энцо ждут в АПЛ

Как сообщает инсайдер Педру Алмейда, Челси, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль уже выходили на португальцев с предложениями по Энцо. Английские гранды готовы заплатить по 120 миллионов евро, чтобы подписать аргентинца.

Лондонцы также предлагают 10 миллионов бонусов. Кроме того, интерес к Фернандесу проявляет один из неназванных испанских клубов, но пока предложение не делал.

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Резкий подъем Фернандеса

Энцо только этим летом переехал в Европу, Бенфика приобрела полузащитника у Ривер Плейт за 12 миллионов евро. Там он стал чемпионом Аргентины, а ранее с клубом Дефенса и Хустисия выиграл Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы) в 2020 году.

Через полгода в Бенфике он стал игроком основы. На счету Фернандеса 24 матча, в которых он отличился тремя голами и четырьмя асситами. Также в сентябре этого года Энцо дебютировал за сборную Аргентины.

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Всего он провел за "альбиселесте" 10 поединков – три товарищеских и семь на чемпионате мира в Катаре. На его счету гол и результативная передача на Мундиале.