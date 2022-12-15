Бой с тенью: нападающий Марокко установил антирекорд ЧМ-2022

Юсуф Эн-Несири провалил полуфинал ЧМ-2022 против сборной Франции. Нападающий Севилии минимально контактировал с мячом в поединке.

Полуфинал ЧМ-2022 в Катаре между сборными Марокко и Франции закончился со счетом 2:0 в пользу "трехцветных". Несмотря на это, "атласные львы" владели мячом 62% игрового времени, французы – 38%.

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Антирекорд форварда

Эн-Несири такое преимущество в игре не помогло. Нападающий прикоснулся к мячу всего трижды за поединок. Юсуф вышел на матч в основном составе Марокко. Провел на поле 25-летний нападающий 66 минут, после чего его заменили на Абдерразака Хамдаллу. Такой показатель контакта с мячом самый маленький среди футболистов, которые провели на поле на ЧМ более 45 минут, начиная с 1966 года.

В Катаре Юсуф Эн-Несири провел все 6 поединков Марокко, в которых отличился дважды. Кстати, он забил единственный гол в ворота Португалии в четвертьфинале мундиаля, что помогло Марокко стать первой африканской командой, дошедшей до 1/2 ЧМ.