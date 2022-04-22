Эмоциональное обращение Владимира Кличко: Мариуполь – это рана на сердце Украины и всего мира

Бывший боксер Владимир Кличко записал эмоциональное обращение. Он призывает мир обратить внимание на Мариуполь.

Кличко: Ситуация в Мариуполе становится все более трагичной и болезненной

Легендарный боксер подчеркнул, что мирные жители Мариуполя страдают от постоянных обстрелов кафиров и не могут покинуть город.

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"Ситуация в Мариуполе становится все более трагической и болезненной. Орки штурмуют и уничтожают всеми силами "Азовсталь", который наши бойцы мужественно обороняли почти 2 месяца. Но сегодня в Мариуполе много мирных жителей – детей, женщин, которые из-за постоянных обстрелов не могут выйти, чтобы покинуть разрушенный город.

Наши герои-бойцы еще раз обращаются в цивилизованный мир с призывом приложить все усилия для обеспечения гарантий безопасного выхода мирных жителей с территории "Азовстали". И военный гарнизон для эвакуации раненых и тел погибших украинских защитников", – сказал Владимир.

Украинские солдаты не намерены сдаваться

Боксер подчеркнул, что украинские военные не намерены сдаваться. Ценой своей жизни они продолжают защищать город.

"Мариуполь – это рана на сердце Украины и всего цивилизованного мира. Когда люди, которых буквально держат в заложниках, умирают от голода в подвалах, погибают под обстрелами. Когда жителей вывозят в фильтрационные лагеря на территорию агрессора. И это происходит в ХХІ веке в центре Европы.

Украинские воины ценой неимоверных усилий, раненые и измученные, утрачивая своих собратьев, держат оборону. Не давая врагу полностью захватить город", – подчеркнул Кличко-младший.

"Мариуполь – это преступление России еще более масштабное, чем Буча"

Кличко призывает мир помочь спасти жителей города и защитников Мариуполя.

"Сегодня мир должен понимать, что Мариуполь – это преступление России еще более масштабное, чем Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка. И сейчас орки пытаются скрыть в Мариуполе всю дикость и зверства, которые они там натворили. На Путина и его режиме должно быть оказано особо жесткое давление со стороны Запада.

Реальную ситуацию в Мариуполе должны увидеть международные организации и иностранные СМИ. Срочно требуется гуманитарный коридор для спасения людей и жизнеобеспечения мариупольцев. А украинская армия нуждается в массовой помощи вооружением.

Мариуполь нужно спасти. Он должен выстоять. Потому что он – символ нашей силы духа и несокрушимости", – добавил боксер.

Видеообращение Владимира Кличко