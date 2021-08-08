Эмоции переполняют, – Магучих радуется "бронзе" на своей дебютной Олимпиаде

Ярослава Магучих 7 августа принесла Украине бронзовую медаль в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка покидает Токио не с пустыми руками.

Пост благодарности от Магучих

Для 19-летней легкоатлетки Олимпийские игры в Токио были дебютными в карьере. Ярослава Магучих уже с первой Олимпиады везет бронзовую награду.

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Украинка выложила пост в своем аккаунте в инстаграме, в котором поблагодарила всех за поддержку. Прыгунья в высоту не сдерживала эмоций и после своего выступления. Она с "сине-желтым" флагом прошлась в секторе и поздравила соперниц с наградами.

Моя первая Олимпиада. Эмоции переполняют меня. Я благодарна всем за поддержку и поздравления,

– написала Магучих .