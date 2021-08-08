Эмоции переполняют, – Магучих радуется "бронзе" на своей дебютной Олимпиаде
8 августа 2021 , 12:35Читати новину українською
Источник:инстаграм Ярославы Магучих
Ярослава Магучих 7 августа принесла Украине бронзовую медаль в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка покидает Токио не с пустыми руками.
Пост благодарности от Магучих
Для 19-летней легкоатлетки Олимпийские игры в Токио были дебютными в карьере. Ярослава Магучих уже с первой Олимпиады везет бронзовую награду.
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Украинка выложила пост в своем аккаунте в инстаграме, в котором поблагодарила всех за поддержку. Прыгунья в высоту не сдерживала эмоций и после своего выступления. Она с "сине-желтым" флагом прошлась в секторе и поздравила соперниц с наградами.
Моя первая Олимпиада. Эмоции переполняют меня. Я благодарна всем за поддержку и поздравления,
– написала Магучих .
- Отметим, что Магучих стала единственной среди украинок, которой покорилась планка на высоте 2 метра. Другие украинские прыгуньи Ирина Геращенко и Юлия Левченко завершили соревнования на 4-м и 8-м местах с результатами 1.98 и 1.98 соответственно.
- Победу одержала легкоатлетка ОКР Мария Лесицкене – 2.04. "Серебро" получила австралийка Никола Макдермотт – 2.02.