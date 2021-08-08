Пост вдячності від Магучіх
Для 19-річної легкоатлетки Олімпійські ігри у Токіо були дебютними у кар'єрі. Ярослава Магучіх вже з першої Олімпіади везе бронзову нагороду.
До теми Українка Магучіх здобула "бронзу" на Олімпіаді зі стрибків у висоту
Українка виклала пост у своєму акаунті в інстаграмі, у якому подякувала усім за підтримку. Стрибунка у висоту не стримувала емоцій і після свого виступу. Вона з "синьо-жовтим" прапором пройшлась у секторі та привітала суперниць із нагородами.
Моя перша Олімпіада. Емоції переповнюють мене. Я вдячна всім за підтримку і привітання,
– написала Магучіх.
- Відзначимо, що Магучіх стала єдиною серед українок, які підкорилась планка на висоті 2 метри. Інші українські стрибунки Ірина Геращенко та Юлія Левченко завершили змагання на 4-му та 8-му місцях із результатами 1.98 та 1.98 відповідно.
- Перемогу здобула легкоатлетка ОКР Марія Лесіцкене – 2.04. "Срібло" здобула австралійка Нікола Макдермотт – 2.02.