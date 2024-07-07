Эмоции Ярославы Магучих после установления мирового рекорда: яркое видео

Украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Историческое достижение покорилось ей на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

В воскресенье, 7 июля, состоялся восьмой этап Бриллиантовой лиги в Париже. На соревнованиях Ярослава Магучих новую страницу в истории украинского и мирового спорта, пишет 24 канал.

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Установление нового рекорда и эмоции Магучих

Украинская спортсменка взяла высоту 2,10 метра и установила новый мировой рекорд, который не обновлялся 37 лет.

После установления исторического достижения Ярославу переполнили бурные эмоции и она сразу побежала с объятиями к своей маме.

Эмоции Ярославы Магучих после установления мирового рекорда: смотрите видео

Отметим, что последний мировой рекорд по прыжкам в высоту принадлежал Стефке Костадиновой, установлен в 1987 году. Она взяла высоту 2,09 метра.