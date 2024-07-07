У неділю, 7 липня, відбувся восьмий етап Діамантової ліги в Парижі. На змаганнях Ярослава Магучіх нову сторінку в історії українського та світового спорту, пише 24 канал.

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Встановлення нового рекорду та емоції Магучіх

Українська спортсменка взяла висоту 2,10 метра і встановила новий світовий рекорд, який не оновлювався 37 років.

Після встановлення історичного досягнення Ярославу переповнили бурхливі емоції і вона одразу побігла з обіймами до своєї мами.

Емоції Ярослави Магучіх після встановлення світового рекорду: дивіться відео

Відзначимо, що останній світовий рекорд зі стрибків у висоту належав Стефці Костадіновій, встановлений у 1987 році. Вона взяла висоту 2,09 метра.