Герой сборной Аргентины купил собаку за 20 тысяч долларов для охраны золотой медали ЧМ-2022

Игра Эмилиано Мартинеса стала одним из ключевых факторов победы Аргентины на Мундиале. После турнира кипер решил завести себе сторожевое животное.

В декабре в Катаре завершился чемпионат мира по футболу. Его победителем стала сборная Аргентины, которая в финале одолела в серии пенальти французов.

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Героем этой встречи стал кипер "альбиселесте" Эмилиано Мартинес. Игрок Астон Виллы совершил важный сейв на последней минуте, а также дважды не пропустил в серии.

В честь завоевания золотой медали Мундиаля Эмилиано решил сделать подарок. Футболист купил сторожевую собаку, которая должна охранять его дом вместе с главной наградой его жизни.

Бельгийская овчарка весом около 30 килограммов обошлась аргентинцу в 20 тысяч фунтов. Такие породы собак обычно используются для выполнения боевых задач в элитных военных подразделениях Великобритании и США.

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Отметим, что Эмилиано уже третий год выступает за Астон Виллу. В этом сезоне он отыграл 16 матчей за команду из Бирмингема, записав на свой счет три клиншита. Его клуб идет на 12-м месте в АПЛ.

. К слову, такая же собака имеет в своем доме визави Мартинеса в финале ЧМ Уго Льорис, а также будущий соперник Александра Усика – Тайсон Фьюри.