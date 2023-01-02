У грудні в Катарі завершився чемпіонат світу з футболу. Його переможцем стала збірна Аргентини, яка у фіналі здолала в серії пенальті французів.

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Героєм тої зустрічі став кіпер "альбіселесте" Еміліано Мартінес. Гравець Астон Вілли зробив важливий сейв на останній хвилині, а також двічі не пропустив у серії.

На честь завоювання золотой медалі Мундіалю Еміліано вирішив зробити собі подарунок. Футболіст купив вартового собаку, яка має охороняти його дім разом із головною нагородою його життя.

Бельгійська вівчарка вагою близько 30 кілограмів коштувала аргентинцю 20 тисяч фунтів. Такі породи собак зазвичай використовують для виконання бойових завдань в елітних військових підрозділах Великобританії та США.

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Відзначимо, що Еміліано вже третій рік виступає за Астон Віллу. У цьому сезоні він відіграв 16 матчів за команду з Бірмінгема, записавши на свій рахунок три кліншити. Його клуб іде на 12 місці в АПЛ.

Варто знати. До слова, таку ж собаку має у своєму домі візаві Мартінеса у фіналі ЧС Уго Льоріс, а також майбутній суперник Олександра Усика – Тайсон Ф'юрі.