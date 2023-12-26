Сторонник войны с Украиной против величайшего в истории: Карлсен пожал руку россиянину

Украинский гроссмейстер Павел Ельянов прокомментировал игру норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу с россиянином Денисом Хисматуллиным. Там представители страны-агрессора выступают в нейтральном статусе.

После матча норвежец также пожал руку россиянину. Эльянов обратился также к ФИДЕ.

Смотрите также Последует Путину: россиянин получил возможность баллотироваться на третий срок президента ФИДЕ

Эльянов раскритиковал позицию ФИДЕ

"Откровенный сторонник войны против Украины играет на World Rapid&Blitz Champ против величайшего игрока в истории шахмат. Играет под флагом ФИДЕ, конечно представляя Россию. Видимо, ФИДЕ все устраивает, и они хотят создать именно такой образ", - написал Ельянов в своем сообщении.

Отметим, что они сыграли во втором раунде турнира, где норвежец одержал победу.

ФИДЕ допустила россиян в нейтральном статусе

60 представителей России выступают на чемпионате мира по рапиду и блицу под нейтральным флагом.

В мужских соревнованиях выступают следующие представители России : Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Евгений Томашевский, Дмитрий Андрейкин, Александр Рахманов, Максим Матлаков, Александр Шиманов, Давид Паравян, Павел Понкратов, Евгений Наер, Алексей Древ , Властелин Мурзин, Михаил Кобалия, Арсений Нестеров, Жамсаран Цидипов, Дмитрий Бочаров, Александр Рязанцев, Роман Кезин, Рудик Макарян, Клементий Сычев, Илья Ильюшенок, Вадим Звягинцев, Борис Савченко, Матвей Гальченко, Алексей Гребенко, Алексей Гребенко, Ветохин, Лев Зверев, Давид Ахмедов, Роман Шогджиев, Николай Трегубенко, Артем Пингин, Сергей Слокин и Давид Богдан.

В женских соревнованиях выступают : Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Дарья Чарочкина, Лея Гарифуллина, Дарья Войт, Анастасия Боднарук, Алина Бивол, Екатерина Убиенных, Ольга Баделько, Мария Якимова, Баира Кованова, Галина Струтинская, Екатерина Борисова, Евгения Овод, Анна Шухман, Елена Семенова и Ольга Дружинина.