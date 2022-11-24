Элитное начало футзальной Лиги Чемпионов: Ураган разгромил итальянцев и возглавил свою группу

Ивано-Франковский клуб стартовал в элит-раунде футзальной Лиги Чемпионов победой над итальянским Эболом. Украинцы возглавили свою группу. Впереди еще два матча.

Ураган продолжает феериты в Европе. На этот раз сокрушительное поражение потерпел итальянский клуб Эболи со счетом 7:4 в первом туре

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Украинцы неудачно начали поединок, быстро пропустив, но затем исправили ситуацию. На перерыв Ураган шел как лидер – 2:1. Во втором тайме команды раскошелились на голы и в сумме заколотили 8 штук. К слову, Эболи не смог реализовать два пенальти в ворота нашего клуба. Также украинцы дважды получали изъятие в этом поединке, но это им не помешало уберечь победу в мачте. Как результат – получены три зачетных балла и возглавлена группа Лиги Чемпионов.

Ураган (Украина) – Эболи (Италия) – 7:4

Голы: Моспан, 16, 34; Шатурма, 19(п); Микитюк, 24, 33; Швед, 38; Фаренюк, 40 – Санчез, 4,30; Луизиньо 30, 34(п);

Нереализованные пенальти: Луизиньо, 35, 38;

Удаление: Корсун, 34; Микитюк, 37 – Венасио, 22;

В элит-раунде футзальной Лиги Чемпионов представлено 16 команд из разных стран, которые разделены на четыре группы по четыре команды. Сыграют клубы между собой по одному поединку. Ураган попал в квартет со следующими клубами: Эболи (Италия), Спортинг (Португалия), Лозница (Сербия). Каждый победитель выйдет в финальную часть турнира.

Хотелось бы напомнить, что не Ураган должен представлять Украину на еврокубковой арене, а херсонский Продэксим. Из-за начала войны России против Украины, чемпионат Украины по футзалу был досрочно остановлен. Продексим стал лидером турнирной таблицы и получил возможность выступать в еврокубках. Но команда не смогла реализовать свои планы из-за оккупации Россией их родного Херсона. Продексим временно приостановил свое существование, поэтому Урагана пришлось подменить их в Лиге Чемпионов.

Следующий поединок украинцы проведут против Спортинга в четверг, 24 ноября. К слову, португальцы также смогли одержать победу в первом туре, поскольку одолели Лозницу (4:2).