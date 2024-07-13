Свитолина снялась с турнира WTA в Италии: что произошло
Источник:Palermo Ladies Open
Вторая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с турнира WTA в итальянском Палермо. Все из-за проблем со здоровьем.
В субботу, 13 июля, в городе Палермо начался Международный женский теннисный турнир. Это один из последних турниров перед Олимпиадой-2024.
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Свитолина снялась с турнира в Италии
Пресс-служба соревнований опубликовала обращение украинской теннисистки, в котором она сообщила, что пропустит турнир.
По совету моей медицинской команды и физиотерапевта я не смогу выступить в Палермо. На самом деле я ждала, чтобы сыграть для такой замечательной публики, как в Палермо, но должна следить за своим здоровьем. Надеюсь вернуться к соревнованиям тура WTA так скоро, насколько я буду физически способной для этого. Спасибо всем за поддержку и понимание,
– говорится в сообщении Свитолиной.
Отметим, что турнир в Палермо продлится до 21 июля и его призовой фонд составляет 267 тысяч долларов.